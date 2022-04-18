التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة مباراة هامة مساء اليوم الإثنين أمام نظيره قادش لحساب الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يبحث عن مصالحة جماهيره في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث لتعويض الخروج من بطولة الدوري الأوروبي وهو ما أحدث حالة من الغضب والغليان بين الجماهير.

تقام مباراة برشلونة ضد قادش، اليوم الأثنين 18-4-2022، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة

تذاع مباراة برشلونة ضد قادش، في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports HD 1.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه، اراوخو، إريك جارسيا، ألبا.

الوسط: بوسكيتس، بيدرى، جافى.

الهجوم: أداما، أوباميانج، فيران توريس.