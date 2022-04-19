كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 505.2 مليون حالة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 505 مليون حالة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا العالمية ، نحو 505 ملايين و209 آلاف و437 حالة.

وأظهرت بيانات حديثة اليوم ، وصول إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و224 ألف و758 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 456 مليونا و669 ألفا و604 حالات.

كورونا في كوريا الجنوبية.

سجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، 118504 إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا الجنوبية، بينها 20 حالة وافدة من الخارج، و 130حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16471940 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 21354 حالة وفاة.

إصابات كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة بـ «شنجهاي»، أن المدينة سجلت، أمس الاثنين، 3084 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس و17332 حالة محلية بدون أعراض، فيما أصبحت مدينة «جيلين» شمال شرقي البلاد، خالية من جميع المناطق المصنفة على أنها عالية الخطورة للإصابة بـ الفيروس.