تقلبات أسعار #النفط بسبب #الصين و #ليبيا.. و #برنت دون 113 دولار

تقلبات ملحوظة في أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عقب تعهدت الصين بإصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن سلسلة من الإغلاق، فيما تعطلت إمدادات الخام من ليبيا.

وحول حركة الأسعار، تداول سعر خام برنت القياسي العالمي دون 113 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 107 دولارات.

وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.56% إلى 112.53 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.70% إلى 107.45 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ

وانخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا، وسط مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلد العضو في منظمة أوبك.

وقد تم إغلاق حقل الشرارة الأكبر في البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، مع انتشار الاحتجاجات.