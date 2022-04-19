” #سعود_الطبية” تُقدم نصائح لرياضة آمنة في #رمضان

أكدت مدينة الملك سعود الطبية بأن ممارسة الرياضة في رمضان تعتبر من أهم العادات التي يحرص الصائمون عليها، حيث يستطيع الشخص أن يمارس الرياضة لمدة ساعة لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة.

وشدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور أحمد الزهراني على ضرورة الإكثار من شرب الماء أثناء التمرين وخاصة بسبب ما يفقده الجسم من سوائل في شهر الصيام وأيضًا خلال ساعات ما قبل بدء الصوم منعًا للجفاف وتجنب الإرهاق .

وأضاف أنه يُفضل ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار بما لا يقل عن 3 ساعات، حيث يتم خلال هذه الفترة هضم الطعام بكفاءة وراحة ليتم استخلاص الطاقة وإعادة شحنها إلى أعضاء الجسم الحيوية.

وبينأنه يجب التوقف عن ممارسة الرياضة عند الشعور بآلام في الصدر أو تسرع في ضربات القلب أو آلام شديدة في العضلات، وتجنب تناول المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية فهي مدرة للبول مما يُفقد الجسم السوائل، وأيضًا تناول وجبات متوازنة بحيث تحتوي كل وجبة على الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز والمعكرونة أو البطاطا، والبروتينات وتشمل منتجات الحليب والألبان والدجاج أو السمك، والدهون مثل زيت الزيتون والطحينة أو الحمص والخضروات المختلفة.