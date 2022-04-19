انفجار بأحد المطاعم يتلف 14 محلا وسيارات ومنازل في بريدة

باشر الدفاع المدني في بريدة، حادث اشتعال وميضي في أحد المطاعم، بسبب تسرب الغاز، ما نتج عنه أضرار في الموقع دون إصابات.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني في بريدة، بلاغا في تمام الساعة 10:59 اليوم الثلاثاء عن حادث اشتعال وميضي في محل بشارع الإمام البخاري، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع.

وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال وميضي يحتمل في محل تجاري تقدر مساحته 150 مترا نتج عنه تضرر 14 محلا مجاورا و3 سيارات وعمارة سكنية وأضرار بسيطة في 3 منازل عبارة عن تصدعات بالجبس وتهشم زجاج نوافذ.

تم تأمين الموقع وتنفيذ الجانب الوقائي من قبل الدفاع المدني دون خسائر بشرية وجاري استكمال الإجراءات.