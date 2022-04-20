رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء يلتقي الوكيل المساعد للمشاركات المجتمعية

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء بالرياض الدكتور نهار العتيبي بعد ظهر اليوم، بسعادة الوكيل المساعد لأمين منطقة الرياض للمشاركة المجتمعية الأستاذ عبدالوهاب الفردان بمقر الأمانة بحي النخيل.

وفور وصول رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس لمقر الاجتماع كان في استقبالهم سعادة الوكيل المساعد الذي رحب بالضيوف مثمناً هذه الزيارة.

وفي بداية اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات تم تقديم عرضاً مرئياً عن أهداف ومناشط الجمعية بالاضافة لإنجازات الجمعية منذُ أن تأسست، كما تم عرض البرامج المعتمدة والمقترحة للجمعية.

بعدها استمع الوكيل المساعد لكلمة الدكتور نهار الذي بين فيها أهداف وطموحات الجمعية والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية للأمانة لإقرارها وإقرار برامجها، اضافة إلى عقد الشراكات التي تطمح الجمعية إلى عملها ، ومهام الجمعية ودورها الكبير المناط بها.

كما تحدث الأستاذ عبدالوهاب الفردان عن دعم الأمانة للجمعيات الغير ربحية مثمناً دورها وعملها الذي تقوم به على نطاق الأحياء والتي تعد شريكاً للأمانة.

حضرت اللقاء مديرة الجمعيات الغير ربحية بأمانة الرياض الأستاذه مشاعل الحربي.

كما حضر اللقاء كل من الأستاذ محمد الحبردي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن مشيخي ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الاستاذ خالد العضياني.