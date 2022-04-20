ماريوبول تحت الحصار.. مقتل عشرات الآلاف.. ومقاتلون يستغيثون” هذه ساعاتنا الأخير” #عاجل

كشف ‏عمدة ماريوبول اليوم الأربعاء ، عن مقتل عشرات الآلاف وأكثر من 100 ألف مدني محاصرون.

وقال ‏عمدة ماريوبول، نأمل في إجلاء 6 آلاف مدني اليوم.

فيما أكدت ‏نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، على وجود اتفاق مبدئي لإخراج النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول.

في الوقت ذاته وجّه آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول نداء يائسا إلى المجتمع الدولي لإنقاذهم.

وأكد قائد للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا التي تريد موسكو السيطرة عليها “ربما نعيش أيامنا الأخيرة إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة”.

وكتب سيرغوي فولينا من اللواء 36 في البحرية على فيسبوك أن “عديد العدو أكبر من عددنا بعشر مرات”. وأضاف “نناشد كل قادة العالم ونرجوهم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراءات الانتشال ونقلنا إلى أراضي دولة ثالثة”.

وتؤكد روسيا من جهتها أنها فتحت ممرا يفترض أن يسمح للقوات الأوكرانية التي تقرر الاستسلام بمغادرة ماريوبول. لكن الجيش الروسي كشف مساء الثلاثاء أن “أحدا” لم يسلك هذا الممر الإنساني.

وقال المصدر إنه سيعاد فتح هذا الممر مجددا الأربعاء اعتبارا من الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش. وفي هذه المدينة التي تخشى السلطات الأوكرانية أن يكون قتل فيها بين عشرين ألفا و22 ألف مدني، يتركز القتال حول مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق تلغرام الثلاثاء إن المقاتلين الأوكرانيين متحصنون في الموقع لكن هناك “ألف مدني على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن،في ملاجئ تحت الأرض” في المجمع الصناعي.