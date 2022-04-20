وزارة_الحج تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة عن أداء #العمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة، ‏إجاباتٌ مؤكّدة لاستفساراتٍ متعدّدة ،حول أبرز الأسئلة الشائعة من ضيوف الرحمن عن أداء العمرة.

وجاءت أبرز الأسئلة الشائعة التي أجابت عنها الوزارة كالتالي:

-هل من الممكن إضافة الزائر كمرافق للمواطن والمقيم في تطبيق اعتمرنا/ توكلنا؟

الزائر لا يمكن إضافته كمرافق لدى المواطن والمقيم والعكس أيضاً

-ماهي آلية تقديم تأشيرة عمرة لمقيم خارج المملكة؟

يمكن للمعتمر تصميم برنامج رحلته للعمرة مباشرة من خلال أحد المنصات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة من خلال مسح الباركود، أو زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلد المعتمر لشراء باقة الخدمات، واستكمال متطلبات إصدار التأشيرة، وحجز موعد العمرة والصلاة في الروضة الشريعة

-هل يلزم حجز تصريح للصلاة في الروضة الشريفة؟

نعم يلزم حجز التصاريح لمن لم تثبت إصابته بفايروس كورونا

-ماهي طريقة إضافة المرافقين في تطبيق “اعتمرنا”؟

لإضافة المرافقين في تطبيق “اعتمرنا” يرجى اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق اعتمرنا

أختيار نوع التصريح على حسب المطلوبة

اختيار إضافة مرافق في أسفل الشاشة

الدخول على حساب المرافق ستول على الإصابة

-كم عدد المرافقين المسموح بإضافتهم؟

يسمح بإضافة 4 مرافقين فقط من غير التابعين، ولا يوجد حد لعدد المرافقين من التابعين

-هل من الممكن التعديل على وقت التصريح؟

لا توجد خاصية التعديل على وقت التصريح, ولكن بالإمكان إلغاء الموعد من خلال تطبيق اعتمرنا قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات، ومن ثم إصدار تصريح جديد.

-ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال التأخر عن موعد التصريح؟”

في حال التأخر عن موعد التصريح يجب الانتظار لحين انتهاء مدة التصريح الأول. ثم إصدار تصريح جديد، ولكن في غير الفترات الآتية:

أيام العشر الأواخر من رمضان

أيام الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء) خلال فترات الذروة من الم 10م

أيام نهاية الأسبوع الخميس / الجمعة / السبت