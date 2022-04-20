عاجل.. أكثر من مليار و871 مليون ريال حصيلة تبرعات منصة «إحسان»

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,871,911,546 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24,635,506 عملية تبرع، استفاد منها 4,537,691 مستفيداً.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، حيث تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.