المملكة تصرف 50 مليون دولار لدعم #ميزانية_الأردن #عاجل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله -، في قمة مكة المكرمة عام 1439هـ الذي جمع قادة كل من (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ (2,5) مليار دولار من المملكة والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع (50) خمسين مليون دولار سنوياً؛ فقد صرفت وزارة المالية الدفعة الرابعة من منحة المملكة للأردن لدعم الميزانية البالغة (50) خمسين مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.