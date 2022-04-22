من هو مايكل راتني الذي رشحه #بايدن سفيرا لدى #السعودية؟

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مايكل راتني سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

مايكل راتني كان مبعوثاً إلى سوريا، وسبق أن شغل راتني منصب قنصل عام في القدس، وهو يتقن اللغة العربية، كما عمل دبلوماسيا في العراق ولبنان والمغرب وقطر.

المعطيات المتوفرة عن المبعوث الأميركي شحيحة، ومن ذلك تاريخ ولادته الذي من المرجح أن يكون عام 1962. تزوج عام 1998 من كارين ساساهارا الموظفة في السلك الدبلوماسي الأميركي.

حصل راتني على شهادة البكالوريوس من جامعة بوسطن، وعلى شهادة الماجستير من جامعة جورج واشنطن.

عمل راتني عام 2003 مستشارا اقتصاديا في السفارة الأميركية بالمكسيك، وفي 2004 عمل مستشارا سياسيا لسلطة التحالف المؤقتة في العراق، ودبلوماسيا في المغرب.

كما عمل في السفارة الأميركية بالعاصمة القطرية الدوحة إلى حدود 2009. واشتغل ناطقا رسميا باسم مكتب الخارجية المكلف بشؤون المشرق بين 2009 و2010.

وفي 2011 عمل مديرا لمكتب الإعلام الدولي في الخارجية الأميركية مكلفا بالملف الإعلامي للسياسة الأميركية. وشغل راتني أيضا منصب القنصل العام لدى إسرائيل بالقدس المحتلة منذ 2012.