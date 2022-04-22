اتحاد القدم يؤكد تقدم النصر بشكوى رسمية ضد الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن إدارة نادي النصر تقدمت بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.

وذكر الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة، أنه لعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى FIFA تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى FIFA فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة.

وأشار البيان إلى أن FIFA أفاد في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات “البعد الدولي” التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي – يختص FIFA بالنظر فيها.

وأشار FIFA في رده إلى أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة (التي تم الاستفسار عنها) يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.

وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة.

وترحب الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي باستقبال أية استفسارات من كافة الأندية لتوضيح أي أمور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد.

وختاما أكد الاتحاد السعودي حرص كافة لجان الاتحاد على تطبيق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها ولن يتم التعليق على التفاصيل الخاصة بالقضايا المنظورة، وذلك حفظا لحقوق جميع الأطراف.