«بلادنا كانت البداية».. تصريح خطير من رئيس أوكرانيا عن الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن التصريحات الروسية تثبت أنها تريد الهجوم على دول أخرى، وبلادنا كانت مجرد البداية.

وأضاف الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية: “بدأنا باستلام الأسلحة التي نحتاج إليها من حلفائنا”.

في السياق، من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو الثلاثاء المقبل لبحث الغزو الروسي على أوكرانيا، وفقا لمصادر بالكرملين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم الجمعة أنه من المقرر أيضا أن يجري جوتيريش مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

كان الأمين العام للمنظمة الدولية قد طلب عقد اجتماع مع بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا منذ بعض الوقت.