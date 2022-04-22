الشباب يسحق مومباي سيتي بسداسية ويتأهل لدور الـ16

تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بفوزه على مومباي سيتي الهندي بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء.

مباراة الشباب ومومباي سيتي جرت، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

تقدم الشباب عن طريق هتان باهبري (19) ثم مرتضى فال بالخطأ في مرمى فريقه (37) وعزز عبد الله الجوعي تقدم فريقه بالهدف الثالث (52)، ثم عاد هتان باهبري مجددًا إلى هز الشباك بتسجيل هدفين في دقيقتين (62 و64)، قبل أن يختتم البرازيلي كارلوس جونيور مهرجان الأهداف (81).

ورفع فريق الشباب رصيده من النقاط إلى 13 معززًا موقعه في الصدارة، وبذلك يصبح ثاني فريق سعودي يبلغ الدور ثمن النهائي بعد الهلال (حامل اللقب) الذي حجز مقعده قبل جولتين من ختام دور المجموعات.