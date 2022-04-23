انهيار مانشستر يونايتد عرض مستمر.. أرسنال يحسم قمة إنجلترا بثلاثية

فاز فريق أرسنال على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني كلاعب أساسي، ونجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة.

البداية جاءت مبكرا من أرسنال بهدف سجله نونو تافاريس، قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا لصالح اليونايتد في الدقيقة 34 من عمر المباراة، قبل أن يسجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث لصالح أرسنال بتسديدة قوية سكنت الشباك بعد تمريرة من محمد النني.

وشهدت المباراة إهدار برونو فيرنانديز لركلة جزاء لصالح اليونايتد في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتيجة يرفع أرسنال رصيده إلى النقطة 60 في المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 54 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.