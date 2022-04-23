الأخطر بين المخدرات.. #سليمان_اللحيدان: انتشار #الشبو في #المملكة

‏قال اخصائي نفسي أول ، ومدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان ، إن هنالك إحصائيات تشير لانتشار مادة “الشبو” في ‎المملكة.

وأرجع السبب لانشار الشبو في المملكة إلي أنها تعطي نشوة للمخدر أطول وهذا السبب الدافع للتعاطي.

وأشار إلي أن الشبو مادة قديمة من نحو 200 سنه وكانت تعطى للجنود الغزاه ليقوموا بالقتل بلا رحمه ، وانتشرت الشبو في امريكا شرق آسيا وأستراليا وبدأت الانتشار في المملكة.

وأكد أن الشبو الأكثر خطرا بين أصناف المخدرات، تقود إلي فترة نشوة ولذلك أعطت أعطت رغبة أكبر في تعاطيها.