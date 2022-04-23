النجم المالكي ينقل قصة مؤلمة لطفلة يتيمة عبر برنامج “إنسان” على السعودية

من داخل مخيم الزعتري في الأردن، نقل الممثل القدير فايز المالكي قصة مؤلمة لطفلة يتيمة تبنتها أسرة متعففة اسمتها حنين متعففة تعيش هي الأخرى ظروف الفقر والحرمان من الإنجاب.

استطاع المالكي أن يوفر فرصة عظيمة للطفلة اليتيمة في زيارة نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي تكفل بعلاج الطفلة من أمراض ألمت بها لفترة طويلة.

الزيارة لمخيم الزعتري لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكن هذه المرة كل شيء كان مختلفا منذ بداية من قصة الطفلة اليتيمة حنين.

من حسن حظ حنين أن الأسرة التي احتضنتها كانت عائلة رائعة مكونة من أب وأم عوضهم الله بحنين، حيث تبنتها ياسمين التي لم ترزق بطفل حتى الآن وهي تبلغ حاليا الـ 41 عاما فلم تنجب وهي سعيدة بكلمة ماما تخرج من فم الطفلة حنين كنسمة باردة التي طالما حلمت بها كثيرا.

عندما رأت ياسمين الطفلة وأمسكت بيدها الصغيرة لم تلفت يدها منذ ذلك اليوم ، حيث ولدت حنين تحت كنف عائلة تعيش ظروف صعبة جدا عندما استلمتها كان أبوها قد توفي بينما أمها التي كانت على قيد الحياة كانت مريضة نفسيا.

الفرحة لم تكتمل عندما اكتشفت ياسمين أن الطفلة تعاني من مشكلات فب اللوز وفي الأمعاء وربما تتطور مع مرور الوقت لتصل المشكلات في الرجلين غير أن البشرى التي حملها لهم المالكي بموافقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتكفل بتكاليف عملية جراحية لحنين بسرعة فاجأتهم.

خرج المالكي وأسرة الطفلة اليتيمة، من بيت حنين والـمل يحدو الجميع لتعود حنين بعد عملية ناجحة لتملاء البيت بضحكتها البريئة، وشع بين أفراد الأسرة الفرح.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم للمراجعين بعدد 690 ألف مستفيد في مخيم الزعتري حيث يحتوي المركز على أحدث الأجهزة الطبية في العديد من التخصصات كالعيون والأطفال والأسنان ويحتوي على مختبرات متقدمة وصيدلية شاملة مجهزة بكافة الأجهزة والعلاجات.

ويأتي برنامج (إنسان)، ضمن البرامج التي صممتها هيئة الإذاعة والتلفزيون للدورة الرمضانية التلفزيونية التي بذلت جهد كبير لتقدم وجبة تلفزيونية خلا شهر رمضان بجانب برامج كثيرة عملت على أعدادها راعت فيها تقاليد المجتمع السعودي في مختلف شؤون بلاده.