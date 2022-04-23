مسافرون يلجأون إلى الرحلات الدولية للهروب من الأسعار الداخلية المرتفعة #عاجل

شهدت أسعار تذاكر الطيران المحلية والدولية زيادة ملحوظة في جميع الشركات العاملة في المملكة، وعبر كثير من المهتمين في المجال والمسافرين عن استيائهم من خريطة الأسعار الجديدة.

وعبّر الكابتن طيار عبدالله الغامدي، عن استيائه من خريطة الأسعار الجديدة.

وقال الغامدي، لبرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”: أصبحنا نشتري تذكرة داخلية بسعر تذكرة دولية ويجب ألا يكون التعافي الاقتصادي على حساب الأفراد”.

وأضاف الطيار الغامدي “كلنا نؤيد دعمكم ونقدر الأزمة التي مررتم بها ونأمل أن يكون التعافي مشتركًا بين الأطراف”.

وختم الكابتن الغامدي بقوله “بحكم احتكاكي المباشر مع المسؤولين بالدولة فإنهم يسعون جاهدين إلى تخفيض الأسعار “.

في السياق دعا المختص في قطاع الطيران عمر القحطاني هيئة الطيران المدني في السعودية إلى إيقاف الفوضى التسعيرية في أسعار تذاكر الطيران، والضرب بيد من حديد على كل مَنْ يتلاعب بالأسعار، ويغالي فيها دون أسباب معقولة ومقبولة.

ووصف “القحطاني” الذي حل ضيفًا على نشرة “الرابعة” بقناة “العربية” مع الزميل خالد مدخلي، أسعار التذاكر الحالية بأنها غير منطقية، مقابل الخدمات المقدَّمة، سواء الخدمات الأرضية، أو الخدمات الجوية.

وقال: “كيف للقطاع أن يحقق مستهدفات رؤية 2030 في دعم السياحة الداخلية والوصول إلى 100 مليون راكب في جدة و100 مليون راكب في الرياض في ظل غياب الدور الرقابي على الأسعار الفلكية اليوم للرحلات الداخلية وتحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء الضخمة”.

الضجة انتقلت من التلفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حساب حمل اسم حماد: “أسعار تذاكر مبالغ فيها جداً وبشكل جنوني، وهذا الشي مانقبله اتقوا الله في أنفسكم يامسؤولي الطيران”.

وأضاف حساب عبدالرحمن: “خذوا جولة بمواقع مقارنة أسعار تذاكر الطيران الدولية للصيف الجاي.. حتى الطيران الاقتصادي عندنا صاير ضعفين أسعار باقي الخطوط الخليجية”.