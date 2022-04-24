لبنان: العثور على 8 جثث بالبحر قبالة #طرابلس

عثر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على 8 جثث في البحر المتوسط قبالة ساحل طرابلس، وذلك إثر غرق قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت عن انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 من ركاب القارب المنكوب قبالة سواحل شمال لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية سببت زيادة في عدد عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن “45 شخصا تم إنقاذهم (وانتشلت) جثة طفلة”، بعد غرق قاربهم قبالة مدينة طرابلس.

وكشف الصليب الأحمر اللبناني لموقع “سكاي نيوز عربية” أن زورقاً غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصاً.

ويتولى الجيش اللبناني محاولة إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في ميناء مدينة طرابلس، وأغلق الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف.