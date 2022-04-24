فلكية جدة: «قمر رمضان» قرب زحل فجر الإثنين

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة ، إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الإثنين 25 أبريل 2022 مرور القمر بالقرب من كوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 5 درجات بالافق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.

وأضاف أنه إلى لذلك؛ يرصد إلى يسار زحل (شرقًا) كوكب المريخ ثم ، الزهرة، ونبتون ( يتطلب تلسكوب لرصده) ، والمشتري، وسيمر القمر قرب هذه الكواكب طول هذا الأسبوع.

وكوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته ، والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون المع قمر لزحل ، تيتان ، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب حيث يوجد الى الجنوب الغربي من الكوكب هذا الصباح.

وأوضح أنه سيلاحظ أن كوكب الزهرة سيتحرك بسرعة أيضا كل صباح ، وسيلتقي بنبتون هذا الأسبوع ، ثم كوكب المشتري الأسبوع المقبل، ما يعني المزيد من تلك الاقترنات الرائعة القادمة.

يذكر أن حلقات زحل بلغت اقصى ميلانها باتجاه الأرض في اكتوبر 2017 حيث أصبح جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره ترصد فيها في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في 2046.