بالتنسيق مع السعودية.. عُمان تسهل الإفراج عن 14 أجنبياً محتجزين باليمن

أعلنت عُمان، الأحد، أنها سهّلت الإفراج عن 14 أجنبياً محتجزين في اليمن، من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وميانمار، بالتنسيق مع المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في بيان أن المحتجزين المفرج عنهم هم رعايا من بريطانيا، إندونيسيا، الفلبين، الهند، وإثيوبيا، وميانمار.

وأفادت بأنها عملت بناءً على توجيه السلطان هيثم بن طارق للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة.

وأضافت: “قامـت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي، وبعـد التـواصـل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، نقـل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم”.

وقدمت وزيرة الخارجية البريطانية شكرها للسعودية وعمُان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في 2017.