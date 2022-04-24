خلال أسبوع.. ضبط 171 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة وبحوزتهم بندقية رش (شوزن) وبندقيتين هوائيتين و491 ذخيرة.

كما ضبطت 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، إضافة إلى 4 مخالفين لنظام البيئة لبيعهم 500 متر مكعب من الحطب المحلي في منطقة مكة المكرمة.

وضبطت القوات مخالفَين تسببا في تلويث البيئة بمخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة، فضلاً عن ضبط 145 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي.

ونجحت الجهات المختصة بالأمن العام في ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقة القصيم على متن 3 مركبات.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.