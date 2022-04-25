أول تغريدة لـ #إيلون_ماسك بعد استحواذه على #تويتر.. ماذا قال؟

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، أن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، مؤكداً أن تويتر هو الساحة الرقمية التي تتم فيها مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية.

وأضاف ماسك في أول تغريدة بعد الإعلان عن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار: “أريد أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت من خلال التحسين بميزات جديدة وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة”.

وأعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها، مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وبمجرد اتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بحسب البيان الصادر عنها.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس الإدارة المستقل لشركة تويتر إن مجلس الإدارة “أجرى تقييما عقلانيا شاملا لعرض إيلون، مع التركيز على القيمة واليقين والتمويل”.

كان إيلون ماسك مالك ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم تويتر، التي لم يمتلكها حتى الآن. ومن المتوقع اتمام الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة تويتر بالإجماع، خلال العام الحالي، بعد الحصول على موافقة المساهمين.