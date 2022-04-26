الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باختاكور أمام التعاون في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق التعاون مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام باختاكور الأوزباكي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

المنافسة قوية بين العاون وسباهان الإيراني على حجز بطاقة التأهل للمرحلة التالية، حيث حجز الدحيل المقعد الأول في الصدارة، والمنافسة بين التعاون وسباهان ورصيد كل منهما 7 نقاط، في الوقت الذي يحتل باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتنطلق مباراة التعاون أمام باختاكور في الساعة 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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