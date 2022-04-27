الكويت تلغي جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، إلغاء كافة القرارات الصادرة المتعلقة بقيود كورونا

وشملت القرارات إلغاء فحص الـPCR لغير المحصنين كشرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وأن يكون ارتداء الكمام اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية، السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR.

وفيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية، تقرر إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين، التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة «14» يوم من تاريخ آخر مخالطة، إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال «14» يوم من تاريخ مخالطة.

وقال المزرم: إنه تقرر إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة 5 أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمامة لمدة 5 أيام تالية، وإلغاء شرط التحصين وفحص الـ PCR على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين.

كما تقرر السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين، واقتصار استخدام تطبيق “شلونك” لمتابعة الحالات الإيجابية فقط.