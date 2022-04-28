تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 104.63 دولار

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ، تراجعا مع استمرار المخاوف بشأن الرؤية المستقبلية للطلب العالمي على الخام مع انتشار كورونا في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.66% أو بقيمة 69 سنتًا إلى 104.63 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.58% أو 59 سنتًا عند 101.43 دولار للبرميل.

ويشهد سوق النفط فترة من التذبذب في التداول منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، وانتشار فيروس “كوفيد-19” في الصين.

وذكرت وزارة المالية الروسي أن إنتاج النفط في البلاد ربما يتراجع بنسبة 17% هذا العام مع تجنب المشترين للخام الروسي.