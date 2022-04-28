فيروس جديد ينتشر في الصين!.. ما القصة

رصدت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية ، أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين.

ولفتت الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

والتقط الطفل الفيروس في 5 أبريل الجاري إثر الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.

ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

ووفق التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن على إصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد حذرت الثلاثاء، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة، مشيرة إلى أن الفيروس “ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل”.