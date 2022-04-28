عاجل.. كما انفردت #الوئام.. السماح بالسفر لدول الخليج بـ #الهوية_الوطنية

أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد «كوفيد 19».