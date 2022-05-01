سوء تنظيم وتعثر في بعض الرحلات وضياع حقائب من مطار المؤسس بجدة .. #عاجل

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة ارتباكا ملحوظاً في حركة السفر حيث تأخرت بعض الرحلات لأكثر من 6 ساعات، وتكدس المسافرون في الصالات وسط حالة من الاستياء الشديد.

ومن جانبه شكا عددٌ من المسافرين من تأخير الرحلات لعدد من الوجهات الداخلية عبر شاشات العرض الرئيسة في المطار، فيما تم جدولة الرحلات المتأخرة للوجهات الأخرى لأوقات مختلفة.

في حين بث ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تونقاطع فيديو تظهر تكدس الركاب أمام بوابات المغادرة بالمطار، مؤكدين أن رحلاتهم تأخرت لأكثر من 6 ساعات .

شركة فلاي ناس للطيران صرحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : يتقدم طيران ناس بالاعتذار لضيوفه المسافرين عن ماحصل من تأخير في بعض رحلاته والناتجة عن سوء الأحوال الجوية وبعض الاعطال الفنية. كما يؤكد طـيـران نـاس حرصـه الـدائـم على راحة وسلامة ضيوفه والعمل على تعويض المسافرين المتضررين من الفاء أو تأخير الرحلات وذلك بحسب لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة الطيران المدني. نعتذر مرة أخرى لضيوفنا المسافرين عن ما تسبب لهم من إزعاج، ونقدر تفهمهم لمثل هذه الظروف الطارئة، و سيقوم فريق خدمات العملاء بالتواصل مع المسافرين المتضررين