” #فيسبوك” يوقف خدمة ” #بودكاست”

يعتزم موقع “فيسبوك”، إيقاف خدمة “بودكاست”، ويخطط لإزالتها تماماً من منصة التواصل الاجتماعي اعتباراً من 3 يونيو، كما سيُوقف منتج الصوت القصير “ساوندبايتس”، وسيتم إغلاق مركز الصوت.

وأفاد متحدث باسم شركة “ميتا”، بأنه يتم العمل باستمرار على تقييم الميزات التي يتم تقديمها، من أجل التركيز على التجارب الأكثر أهمية، مشيراً إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لإغلاق “ساوندبايتس” ومركز الصوت، لكن ذلك سيتم خلال “الأسابيع المقبلة”.

وقالت شركة “فيسبوك” في مذكرة للشركاء، إنها لا تخطط لتنبيه المستخدمين إلى حقيقة أن “بودكاست” لن يكون متاحاً بعد الآن، وستترك الأمر للناشرين ليقرروا كيف يريدون الكشف عن هذه المعلومات.

وأشارت إلى أنه سيتم دمج غرف المحادثة الصوتية المباشرة في البث المباشر لـ”فيسبوك”، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين اختيار البث المباشر بصوت أو صوت وفيديو فقط.