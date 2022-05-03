بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد مولر حتى 2024

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد النجم الألماني توماس مولر، صانع ألعاب الفريق، لعام إضافي حتى عام 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد توماس مولر، صاحب الـ32 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2023.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا، أفاد خلاله بتجديد عقد توماس مولر حتى عام 2024، في ظل تألقه رفقة ناديه طوال الفترة الماضية.

وأفاد النادي الألماني في بيانه: “قرر نادي بايرن ميونخ عقده مع توماس مولر حتى عام 2024، وجاء اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى بطل الرقم الدوري الألماني في سن العاشرة”.