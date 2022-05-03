اختناقات وفوضى بمطار الملك عبدالعزيز.. ورئيس مطارات جدة يبرر: تحديات عالمية

شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تكدس وتزاحم وافتراش المسافرين خارج وداخل الصالة الشمالية، ما نتج عنه وقوع حالات إغماء، وفقا لما أعلنه متابعون.

كما شهد المطار، حالة من الفوضى تسببت في شكاوى كثيرة نتيجة تأخر أو إلغاء بعض الرحلات تزامنا مع عدم وجود موظفين لخدمات الأمتعة، وفقا لما أعلنه متابعون.

ونشروا عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو، لتكدس المسافرين في مواقف السيارات بالصالة الشمالية.

وعلق المهندس ريان طربزوني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، على الواقعة، قائلا إن هناك 3 تحديات واجهها المطار تمثلت في تأخر وعدم وصول الأمتعة، وتأخر الرحلات.

وأضاف في محاولة لـ”ترقيع” ما يحدث داخل المطار، أن التحديات ظهرت مع عودة حركة الطيران عالميا وليس داخل مطار الملك عبدالعزيز فقط، بالتزامن مع موسم العمرة.