الأخبار المحلية

#عاجل .. نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول ‎#مطار_الملك_عبدالعزيز

الوئام-متابعات
4 مايو 2022 · < 1 minute

أكدت مصادر إقامة نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول ‎مطار الملك عبدالعزيز بجدة.