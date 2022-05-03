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#عاجل .. نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول #مطار_الملك_عبدالعزيز
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الأخبار المحلية
#عاجل .. نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول #مطار_الملك_عبدالعزيز
الوئام-متابعات
4 مايو 2022
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أكدت مصادر إقامة نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
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