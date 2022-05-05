قالت شركة تويتر في بيان اليوم الخميس، إن إيلون ماسك حصل على حوالي 7.1 مليار دولار من التزامات التمويل الجديدة لاستحواذه المقترح على الشركة بقيمة 44 مليار دولار.

تأتي الالتزامات في وقت يقوم الملياردير الأميركي بتجنيد رأس المال لتمويل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في مجال التكنولوجيا حتى الآن.

ومن بين المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في الملف: Binance وBrookfield وFidelity Management & Research وLawrence J. Ellison Revocable Trust وQatar Holding، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

من ناحية أخرى، يُجري ماسك مناقشات مع مؤسس تويتر المشارك جاك دورسي بشأن المساهمة ببعض أسهمه في عملية الاستحواذ.

ووفقا لوكالة رويترز فإن إيلون ماسك سيتولى مهمة “الرئيس التنفيذي” لشركة #تويتر مؤقتا.