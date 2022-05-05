بايدن يؤكد التزامه الدائم بعدم حصول #إيران على سلاح نووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد التزامه الدائم بعدم حصول إيران على سلاح نووي.

قال البنتاجون، إن أوكرانيا بحاجة إلى مضادات للدبابات والطائرات وصواريخ أرض- جو محمولة، مشيرًا إلى أن “انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة” سيحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدم إلى كييف.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، إنه مع تركز القتال الآن في منطقة دونباس، تحتاج القوات الأوكرانية أيضًا إلى المزيد من الدبابات والمركبات الميكانيكية الأخرى، التي توفرها الولايات المتحدة ودول أخرى.