ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة العلا، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين ناريتين، وبندقيتي رش (شوزن)، وبندقية هوائية، و(1283) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.