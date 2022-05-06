بعد نجاته من قضية غسيل الأموال.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط كمية من الخمور في يخت أحد المشاهير #عاجل

تصدر اسم مشهور “السوشيال ميديا” الكويتي يعقوب بوشهري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بيان رسمي لوزارة الداخلية الكويتية عن ضبط كمية هائلة من الخمور.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي، أن إدارة خفر السواحل تمكنت من ضبط كمية متنوعة من الخمور عدد 693 زجاجة على متن يخت وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الأثر والإدارة العامة للجمارك.



وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري مؤكدين أن اليخت يملكه، وأشاروا إلى أن المشهور اعتاد على حياة باذخة ويقول إنه اكتسبها من إعلانات “سناب شات” الأمر الذي أدخله قبل أشهر في قضية غسيل أموال، وتمكن من الإفلات منها وعدد من المشاهير والمشهورات.

في السياق، رد الشهير يعقوب بوشهري على اتهامه بالعثور على 693 زجاجة خمر على يخته القادم من البحرين في مقطع فيديو، قائلا: “اليخت يختي ولكن انطروا للنهاية راح تطلع الحقيقة”، داعيا إلى عدم اتهامه بأي اتهامات خارج إطار القانون والانتظار حتى انتهاء التحقيقات.