جوارديولا يفاجىء الجميع ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب

لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقريرها الحصري الصادر صباح اليوم السبت، فإن نادي مانشستر سيتي دخل في سباق التنافس على التعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، بأن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع بوجبا في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، الذي سينتهي في الصيف بنهاية الموسم الحالي 2021/ 2022.

وأكدت الصحيفة، أن الصفقة ستثير جدلًا كبيرًا بين جماهير الناديين، في ظل تنافسهما الشديد في البطولات المختلفة.