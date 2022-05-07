فيفا يحسم قراره من إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، خطابًا إلى الاتحاد الجزائري بشأن طلبه الذي أرسله بشأن إعادة مباراته أمام الكاميرون، في إطار إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال “فيفا” في بيان أرسله إلى الاتحاد الجزائري والذي بدوره نشره عبر موقعه الرسمي:” ردًا على الشكوى المقدمة إلى لجنة حكام الفيفا بشأن مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون في 29 مارس 2022 المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أبُلغ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم 6 مايو 2022 بما يلي:

“نأسف لأنه وفقًا لتقديرك، يمكن أن يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار الاجتماع. لقد لاحظنا جيدًا عناصر رسالتك ويمكننا بالفعل أن نضمن أن جميع الأحداث التي وقعت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام “الفيديو”، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول المساعدة بالفيديو للتحكيم”.