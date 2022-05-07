ولفرهامبتون يخطف تعادل مثير أمام تشيلسي في الدورى الانجليزى

خطف فريق ولفرهامبتون وندرز، تعادلًا صعبًا أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء سجلها روميلو لوكاكو في الدقيقة 56، ثم بعد دقيقتين سجل الهدف الثاني له ولفريقه بصناعة من كريستيان بوليسيتش.

واستمرت محاولات لاعبي تشيلسي لقتل المباراة، وقابلتها محاولات تنفيذ هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ولفرهامبتون، حتى أسفرت عن تسلم ترينكاو الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد الكرة بيسراه على يمين الحارس ميندي لتسكن الشباك، في الدقيقة 79.

وأهدر ترينكاو، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 بعد تمريرة من جواو موتينيو وضعته في حالة مشابهة للانفراد بالحارس، وراوغ أزبلكويتا، ثم سدد الكرة على يسار الحارس، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

ولم تتوقف محاولات كلا الفريقين لتسجيل هدف ثالث لتشيلسي والتعادل لفريق ولفرهامبتون، حتى سجل كونور كودي، هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما حول عرضية زميله جوني في الشباك.

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 50 نقطة في المركز الثامن.