حسم مستقبل هالاند مع بروسيا دورتموند.. تعرف على وجهته المقبلة

أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أنه سيكون لديه توضيح بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب الفريق، بحلول الأسبوع المقبل.

ويرتبط إيرلينج هالاند ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن صفوف بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن مستقبله على وشك الحل.

قال كيل في تصريحات لشبكة “سبورت 1” الألمانية: “أعرف ما هو موجود في العقد، فنحن ملزمون بالشرط الجزائي للرحيل عن النادي”.

وتابع: “لقد حاولنا في الأشهر القليلة الماضية التوصل إلى قرار بشأن مستقبل إيرلنج. ولكن بعد ذلك جاءت وفاة مينو رايولا. لسوء الحظ، استمرت المشكلة قليلًا. لكن أعتقد أنه سيكون لدينا الوضوح في الأسبوع المقبل “.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن مانشستر سيتي يقود السباق من أجل الحصول على خدمات هالاند، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، والذي يتيح له مغادرة دورتموند مقابل 75 مليون يورو”.