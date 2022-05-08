أمثلة شعبية تعفي رئيس بلدية ضباء من منصبه

أثارت الأمثلة الشعبية التي وضعت على كورنيش ضباء البحري الشمالي، حفيظة كثير من الزوار والأهالي.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا للعبارات والأمثلة الشعبية التي وضعت تضمنت كلمات غير لائقة بالمكان المخصص للتّنزه، مثل “تربة تلمك واخلص منك” و”العنز تسرح والتيس قاعد في البيت”.

واتُخِذ بحق رئيس بلدية محافظة ضباء قرار الإعفاء وكُلِف المهندس عبدالرحمن فهد العنزي بديلاً للرئيس السابق عبدالله الغبان. وخلف هذه الأحداث تم إزالة الأمثلة المذكورة وغير المقبولة والتي وضعت في المنتزه خلال المهرجان الذي تم تنظيمه تحت شعار “ضباء موج وزهر”.

وعبر حساب بلدية ضباء “تويتر” أشارت البلدية إلى إزالة تلك الأمثلة، وبيّنت أنّ الأمثلة التي وضعت هي أحد زوايا المهرجان وقد خُصِصَ مايقارب 250 مثلاً شعبياً قديماً من مختلف مناطق المملكة.