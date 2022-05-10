وزير_الطاقة يطلق «جرس إنذار» بشأن إنتاج الإمدادات العالمية

أبدى وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول.

وأكد وزير الطاقة أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات.

وتساءل: “لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟”.

يذكر أن المؤتمر العالمي للمرافق يقدم منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم، لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة عالمياً، وسط حضور دولي واسع من قادة وخبراء القطاع.