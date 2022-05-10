تايوان قد تصبح جبهة أخرى للحرب: أمريكا عينها على المضيق

قد تصبح تايوان جبهة أخرى للحرب بين أمريكا وحلفائها من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها نريد الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان. فيما وصف الجيش الصيني سابقا مرور المدمرة الأمريكية رالف جونسون في مضيق تايوان 17 مارس/ آذار بأنه تصرف «استفزازي من جانب الولايات المتحدة بعث برسالة خطأ إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان».

وقال متحدث باسم الجيش الصيني في بيان: إن «مثل هذا التصرف خطر للغاية»، مضيفاً أنه تم وضع قوات لرصد مرور المدمرة رالف جونسون.

وتقول الصين: إن تايوان أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وليس لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبه، لكنها أهم داعم دولي لتايوان وأهم مورد سلاح لها.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالج بشكل سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.