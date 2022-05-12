اليمن.. الحكومة توافق على تسيير رحلات إلى الأردن بتأشيرات صادرة من مناطق سيطرة الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بتأشيرات صادرة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ؛ فقد قال مصدر مسئول: "الحكومة اليمنية وانطلاقا من التزامها الكامل بخدمة شعبنا العظيم وبتخفيف معاناته التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الامين العام ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنه على الرغم من استيلاء جماعة الحوثي على ايرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركيه وضرائب وعوائد اخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم التها العسكرية بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين فأنها تعلن استمرار تعاطيها الايجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء الى المملكة الاردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.