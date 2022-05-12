ريال مدريد يكتسح ليفانتي بسداسية نظيفة في الدوري الإسباني

سحق فريق ريال مدريد ضيفه ليفانتي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وحاول المرينجي منذ بداية اللقاء تسجيل أول الأهداف مبكرًا، خوفًا من وضع نفسه في موقف متأزم، حيث حاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الأول.

محاولات ريال مدريد في البداية أسفرت عن تسجيله هدفًا في الدقيقة 13 عن طريق فيرلاند ميندي، لتصبح النتيجة 1-0 وينجح المرينجي في التقدم بهدف نظيف.

واصل بعد ذلك الريال ضغطه على فريق ليفانتي أملًا في تسجيل الهدف الثاني، وسط تقهقر من دفاعات الخصم، ليستمر المرينجي في محاولاته حتى تسجيل الثاني.

ونجح بالفعل ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20 عن طريق كريم بنزيما، لتصبح النتيجة تقدم الملكي 2-0 ويصبح الوضع أكثر أمانًا بالنسبة للمرينجي.

استمرت محاولات ريال مدريد بعد ذلك، حيث لم يهدأ المرينجي حتى تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34 عن طريق رودريجو، لتصبح النتيجة 3-0، قبل أن يحرز الملكب هدفًا رابعًا في الدقيقة 45 عن طريق فينيسيوس جونيور.

وظلت النتيجة هكذا حتى انتهاء الشوط الأول بتقدم المرينجي 4-0 بعدما سيطر بشكل كبير على مجريات أول 45 دقيقة أمام خصمه ليفانتي.

وفي الشوط الثاني واصل المرينجي سيطرته على مجريات المباراة حيث نجح في تسجيل هدفًا خامسًا عن طريق فيسنيسوس في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 83 نجح المرينجي في تسجيل سادس الأهداف، عن طريق فيسينوس كذلك، ليبصم على هاتريك شخصي له، وتظل المباراة هكذا حتى النهاية وتنتهر بفوز الملكي بنصف دستة أهداف دون رد.

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 84 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق لفيانتي عند النقطة 29 في المركز الأخير.