بـ”مبلغ فلكي”.. بيع هيكل عظمي للديناصور “المرعب” في نيويورك

ذكرت تقارير صحفية، مؤخرا، أن هيكلا عظميا لديناصور "مرعب" اشتهر عن طريق سلسلة أفلام "الحديقة الجوراسية" بيع بمبلغ فلكي ناهز 10 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الديناصور، وهو من فئة " Deinonychus" العملاقة، وكانت له مخالب ضخمة في كلتا قدميه، ألهم الفيلم الأميركي " Velociraptor" لصاحبه ستيفن سبيلبرغ.

وذكر المصدر أن الهيكل العظمي للديناصور الذي يصل طوله إلى 1.2 متر مع عرض من ثلاثة أمتار، يمتد عمره إلى 110 مليون سنة.

وأضحى هذا الديناصور من بين أكثر الديناصورات شهرة في العالم، بعد طرح سلسلة "الحديقة الجوراسية" في سنة 1993.

ويضم الهيكل العظمي الذي بيع في مزاد، يوم الخميس، 126 عظمة حقيقية، بينما أعيد تشكيل باقي الأجزاء، بما في ذلك عظم الجمجمة.

ولم يجر الكشف عن اسم مشتري عظام الديناصور التي جرى العثور عليها من قبل باحث حفريات في ولاية مونتانا الأميركية.

ويقول خبراء إن العظام التي بيعت في نيويورك هي هيكل الديناصور الوحيد الذي يوجد رهن ملكية خاصة بالعالم، أي في ملكية فرد، في حين تضع متاحف ومؤسسات علمية يدها على أغلب الهياكل المكتشفة حتى اليوم.

وكان المزاد قد قدر السعر الأولي للهيكل العظمي بـ6 ملايين دولار في البداية، لكنه بيع بضعف ذلك، وسط إقبال متنافسين من مختلف دول العالم.

ولا يخفي علماء وباحثو حفريات انزعاجهم من بيع هذه العظام الثمينة لأشخاص عاديين، لأن هذه الصفقات تعني ضياع الفرصة أمام المختصين حتى يجروا دراساتهم ويكشفوا المزيد من الأسرار عن كوكب الأرض.