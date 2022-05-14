وزير التعليم يصدر قرارات بتكليف وتمديد عدد من القيادات

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارات عدة تضمنت تدوير عدد من القيادات الوزارة إضافة إلى تجديد آخرين.

وتضمن القرار:

تمديد تكليف د.خالد الشافي مشرفا على مكتب معالي الوزير

تمديد تكليف د.صالح القسومي وكيلا للتعاون الدولي

تمديد تكليف د.لينا الطعيمي وكيلا للابتعاث

تكليف د. عاطف محمد العمري

وكيل للوزارة للموارد البشرية

تكليف د. محمد سعود المقبل

وكيل للوزارة للبرامج التعليمية

تكليف د. عهود عبدالله الفارس

وكيل للوزارة للتعليم العام

تكليف د.نوره المهنا للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد

تكليف فايز علي العنزي

مشرف عام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

تكليف رائد علي الأشقر

مشرف عام على مكتب تحقيق الرؤية

تكليف وليد الجنيدل مشرفا على التحول الرقمي

تكليف د. عبداللطيف محمد العبداللطيف

مستشار بوحدة الدراسات والدعم بمكتب الوزير

تكليف د. محمد عبدالله الهران

مستشار بوحدة الدراسات والدعم بمكتب الوزير

تكليف د. عبدالله السكاكر

مستشار بوحدة الدراسات والدعم بمكتب الوزير

تكليف د.محمد البيز مساعد لوكيل الشئون المدرسية

تكليف د.خالد المزيني رئيسا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

تكليف د.رمزي الزيد مساعد لوكيل الخدمات المشتركة