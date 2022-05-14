باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بالدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لـ باريس سان جيرمان بهدف أول في الدقيقة السادسة، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 20 من صناعة لزميله كيليان مبابي.

وأحرز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، أكد كيليان مبابي انتصار باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 60، ليظفر فريق العاصمة الفرنسية بنقاط المباراة الثلاث خارج أرضهم