أول رد من الاتحاد الآسيوي على طلب السعودية استضافة كأس آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن آليات وإجراءات اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم آسيا 2023، بعد اعتذار الصين، عن احتضان النهائيات.

وقال نضال بحران المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أنه سيتم الإعلان عن آلية اختيار الدولة البديلة للصين لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الاتحاد الصيني عبر خطاب رسمي بعثه أمس للاتحاد القاري.

وأضاف: "تلقينا اعتذار الصين ونشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية، كما نشكرهم على تقديم الاعتذار قبل عام تقريبا من موعد البطولة ما سيمنحنا مزيدا من الوقت لاختيار الدولة البديلة".

وأضاف: "ننتظر قرار اللجان المختصة التي تدرس الأمر وستحدد الطريقة المناسبة لاختيار الدولة البديلة والإجراءات المتبعة في ذلك".

وأوضح بحران أن تداعيات جائحة كورونا في الصين تسببت في وضع صعوبات كبيرة في طريق الاستعداد لاستضافة المحفل القاري، وقال "سارت الأمور على أفضل ما يرام، إلا أن تفشي الفيروس في الفترة الأخيرة أسهم في إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن التحضيرات لإقامة نهائيات كأس آسيا 2023"، مبينا أن فرق التفتيش أجرت اجتماعات عن بعد مع أعضاء اللجنة المنظمة للتأكد من سير العمل، وقال "قدمت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تقريرا إلى المكتب التنفيذي الذي طلب من الاتحاد الصيني تقريرا لتقييم الموقف فبعث خطاب اعتذاره".